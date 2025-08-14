"Gençlerde beyin kanaması görülme oranı giderek artıyor"

Genellikle 50 yaştan sonra görülen beyin kanaması, son yıllarda gençlerde daha sık görülmeye başlandı. Sebeplerine dikkati çeken Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bunların daha çok ‘arteriyovenöz malformasyon’ ve ‘anevrizma’ kaynaklı yaşandığını söyledi.

Anevrizma, yani kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeler kaynaklı yaşanan beyin kanamalarının 100 binde 10 ile 15 kişi arasında görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Gençlerde görülme oranı giderek artıyor” dedi.

TANSİYON YÜKSELMELERİ EN BÜYÜK ETKEN

Stres ve yanlış beslenme alışkanlıklarının bu durumu tetiklediğinin altını çizen Doç. Dr. Ökten, “Gençlerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, çevresel faktörler, iklim değişiklikleri gibi nedenlerle tansiyon oranlarında ciddi olarak bir yükselme var. Tansiyon yüksekliği eskiye oranla gençlerde daha sık görülüyor. Bu da zamanla damarları zayıflatıyor. Buna bağlı olarak da beyin kanamaları daha sık oranda görülüyor” diye konuştu.