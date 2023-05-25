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Gençlerin kullandığı e-sigaralarda yüksek oranda kurşun ve nikel çıktı

İngiltere'de bir ortaokuldaki öğrencilerin kullandığı elektronik sigaraların yüksek düzeyde kurşun, nikel ve krom içerdiği ortaya çıktı

Gençlerin kullandığı e-sigaralarda yüksek oranda kurşun ve nikel çıktı
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HABERTURK.COM

İngiltere'nin Kidderminster bölgesinde Baxter Koleji'ndeki öğrencilerden toplanan kullanılmış elektronik sigaralar bir laboratuvarda test edildi.

BBC'de yer alan habere göre, sonuçlar, elektronik sigara kullanan çocukların günlük güvenli kurşun miktarının iki katından fazlasını ve nikel miktarının dokuz katını soluyor olabileceğini ortaya koydu.

Bazı elektronik sigaraların ise sigara dumanındaki gibi zararlı kimyasallar içerdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuklarda yüksek düzeyde kurşuna maruz kalmak merkezi sinir sistemini ve beyin gelişimini etkileyebilir.

Elektronik sigaraların ortaokul çocukları tarafından yaygın olarak kullanıldığı düşünülüyor.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SONUÇLAR"

Liverpool'daki Inter Scientific laboratuvarı 18 elektronik sigarayı analiz etti. Çoğunun yasa dışı olduğu ve Birleşik Krallık'ta satılmadan önce herhangi bir testten geçmediği belirtildi.

Laboratuvarın kurucu ortağı David Lawson, "Bunların hiçbiri piyasada olmamalı. İzin verilen metal seviyelerine ilişkin tüm kuralları ihlal ediyorlar. Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en kötü sonuçlar. Metal miktarları şöyleydi: Kurşun (gram başına 12 mikrogram, öngörülen güvenli maruz kalma seviyesinin 2,4 katı; nikel, güvenli seviyelerin 9.6 katı; krom, güvenli seviyelerin 6,6 katı)" dedi.

Metallerin e-sıvıdan kaynaklandığı belirtilirken, ayrıca laboratuvar testlerinde e-sıvının ısındığında formaldehit ve asetaldehit gibi kimyasallara dönüşen ve sigara dumanında da bulunan karbonil adı verilen bileşiklerin yasal elektronik sigaraların 10 katı seviyesinde bulundu. Bazılarında ise sigaradan bile daha fazla olduğu kaydedildi.

Okul müdürü Mat Carpenter bulgular karşısında dehşete düştü. Carpenter, "Bu uzun zamandır gençlik kültürünün bir parçası ve çocukların bu konudaki davranışlarını etkileme konusunda eğrinin çok gerisindeyiz, bu yüzden güçlü bir mesaja ihtiyacımız var" dedi.

Nottingham Üniversitesi epidemiyoloji profesörü John Britton, metalleri solumanın tehlikeli olabileceğini söyleyerek, "Kurşun bir nörotoksindir ve beyin gelişimini bozar, krom ve nikel alerjendir ve genel olarak kan dolaşımındaki metal partikülleri kan pıhtılaşmasını tetikleyebilir ve kardiyovasküler hastalığı şiddetlendirebilir. Karboniller hafif derecede kanserojendir ve bu nedenle sürekli kullanımda kanser riskini artıracaktır" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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