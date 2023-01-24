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Teknoloji ile spor, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) buluştu. Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor ödülleri ise sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

''SPOR ARTIK SADECE SPOR DEĞİL''

Spor artık sadece spor değil. Sporun içerisinde sanayi, turizm, diplomasi, ticaret ve ihracat var. Bu anlamda spor devasa bir endüstri. Sporun girişimci ruhla özdeşleşmesi çok kıymetli. Girişimcilik bir istihdam, önemli bir güç ve bir kariyer. Gençlerimizin girişimci ruhla var olmalarını istiyoruz. Girişimci ruh noktasında onları motive etmek adına, bakanlık olarak, devlet olarak onların yanında olmayı sorumluluk duyuyoruz. Sporu teknoloji ile bir araya getiren bir çalışma başlattık. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. TÜBİAT önemli paydaşımız. Biliyorsunuz burada gençlik var, sanayi var, akademi var. Bu üçünün ortaya koymuş olduğu sinerjiyi yakalama fırsatı bulduk . Spor teknolojiden artık ayrı değil. Futbolda VAR uygulamasını görüyoruz. Sporda yapay zeka, rehabilitasyon, performans takibi, analizi, antreman metodları, ölçümlenebilir pek çok çalışma. Pek çok yeni ve plan, proje teşebbüs. Bu anlamda ülkemizin gençlerinin ne kadar müthiş bir ufka sahip olduklarını gördük. Bu bir başlangıç. Çok büyük bir başlangıç. Bu törenin kaybedeni yok. 500'e yakın proje var. Her bir proje sahibine teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin öncülüğünde spor teknolojileriyle üreten Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 51 branşta madalya kazandık. Devasa bir tesis altyapısı kuruldu. 85 milyona erişebilirlik noktasındaki donanımı. Dünyanın en modern tesis altyapısı Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu en önemli yatırımlardan biri spordur.

''EKİLEN TOHUMLAR MEYVE VERİYOR''

Yapay zeka, antreman takibi, performansın artırılması, takım ve bireysel branşlardaki metodların birleştirilmesi. Sporcu sağlığı ile aşamalar. Çok geniş bir çerçeve. Bu çerçevenin her geçen gün büyüyeceğine inanıyorum. Gençlik ayrı bir dinamizm, Sporu, teknolojiyi, gençliği bir araya getirdimizde o potansiyelin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Kıyafetler, malzemeler, eşofmandan ayakkabıya kadar, kayak, yelken, pekçok malzemenin yerleştirilmesi. Ekilen tohumlar meyve veriyor.

''YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ''

Tenis malzemesinden kayak malzemesine kadar artık yerli ve milli ürünleri daha çok göreceğiz. Rekabet daha çok olacak. Bakanlık olarak bu ürünlerin alıcısı olduğumuzu belirtmek isterim. Alan çok dinamik. Buradaki katılım bir müjdedir, geliştirilen projeler daha büyük projelerin müjdecisidir. Bunların her biri daha aydınlık, daha başarılı aydınların müjdesidir. Ödülse ödül, başka desteklerse başka destekler. Tamamen genç odaklı bir siyaset ve hizmet anlayışı bizim bu anlamdaki felsefemiz ve politikamız.

Bu ödüllerin devamlı hale gelmesi, bu noktada Gençlik Spor Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak. Girişimcilik kamplarına başlıyoruz. Girişimci buluşmalarımız var. Yeni fikirlerin takip edilmesi, desteklenmesi ve onların yanında yer alınması. Sürekli geliştirerek bu yolda devam edeceğiz.