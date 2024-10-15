Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan CHP Lideri Özel'in öğrenci yurdu sayısına ilişkin ifadelerine açıklama

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan CHP Lideri Özel'in öğrenci yurdu sayısına ilişkin ifadelerine açıklama

        Gençlik ve Spor Bakanlığı: Özel'in "Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var." açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GSB'den Özel'in açıklamalarına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlık açıklamasında CHP Lideri Özel’in “Türkiye’de 100 öğrencinin 13’ü yurtta, 87’ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada şöyle denildi:

        Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel’in “Türkiye’de 100 öğrencinin 13’ü yurtta, 87’ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.” açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96’sı yurtlarımıza yerleşmiştir. İstanbul’da ise 60 bin kapasiteli 35 yurt müdürlüğümüzde 80 yurt binamızla gençlerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel’in ifade ettiği gibi İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 61 değil 14 yurdu bulunmaktadır. İBB yurtlarının toplam kapasitesi ise 5231’dir. Bakanlığımıza bildirilen 4031 öğrenci konaklamaktadır. 1200 yatak boş durmaktadır. Yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GSB
        #özgür öze
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar