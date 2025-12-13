Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "bağımlılıkla mücadeleye Bakanlık bütçesinden yeterli payın ayrılmadığı" eleştirilerine yönelik, bu payın teknik bir konu nedeniyle az göründüğünü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşerek bu konuyu düzelteceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda daire başkanlığı kurduklarını ifade eden Bak, yaptıkları çalışmaların tümünün bağımlılığı önleyici mahiyette olduğunu vurguladı.

BAKAN BAK: FUTBOL SORUŞTURMALARINI 1,5 YIL ÖNCE BAŞLATTIK

AA'nın haberine göre Futbol soruşturmalarını, 1,5 yıl önce Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla beraber başlattıklarını bildiren Bak, şöyle konuştu:

"Biz, temiz eller istiyoruz. Futbolda da diğer branşlarda da, sporda temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor. Biz takip ediyoruz. Özellikle şu ana kadar 5 bin bilgi tarandı. Bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle, nereye varırsa varsın onu takip ediyoruz. Kim çıkarsa çıksın. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 ve amatörden de 9 futbolcu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması var. Bu verilenler idari ceza. Futbol Federasyonu talimatında var. Buna göre hak mahrumiyeti cezası var. Savcılık takip ediyor, ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular, kulüp yöneticileri var. Menajerler de var sırada. Bunu takip ediyoruz."

Bakan Bak, kürsüde, milletvekilleri tarafından LGBT renklerini taşıyan bir karikatür gösterildiğini belirterek, "Bunları kınıyorum ben. Gençlerimizi sapkın akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerini bozamaz. Ancak sizleri esir alır, piyon gibi kullanır." ifadelerini kullandı. BAKAN ERSOY: 3 BÜROKRATIMIZLA İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİNİ VERDİK Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yaptığı tüm konuşmalarda bu konudaki üzüntüsünü dile getirdiğini hatırlattı. Kendisinin de 2 çocuğu bulunduğuna işaret eden Ersoy, "İnsanlar evlatlarını, ailelerini kaybettiler. Çok acı verici, çok üzüntülü bir konu. Bunu her konuşmamda istisnasız dile getirdim. Benim söylemlerimi yok sayıp çarpıtmanızı da gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Olaydan sonra Bakanlığımız 16 Nisan ve 17 Haziran tarihlerinde 2 tane teftiş yaptı. 2 teftiş raporunun sonucundan sonra da 18 Temmuz'da, sizin dediğiniz gibi değil Sayın Çömez, 3 bürokratımızla ilgili soruşturma iznini verdik. Soruşturma izniyle ilgili belge de burada, size iletelim." ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın soruşturma kapsamını genişlettiğini kaydeden Ersoy, "Mahkeme süreci zaten devam ediyor. Yargılama süreci sırasında benim zaten yargılamayla ilgili bir yorum yapmam hukuken de doğru olmaz. Plan ve Bütçe Komisyonu sırasında özellikle Bakanlık mevzuatıyla ilgili bilgilendirme yaptım." diye konuştu. Ersoy, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personelinden Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık ile ilgili söylemlere değinerek, "Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz hakkında sanki benimle birlikte ilk kez Bakanlığa, kariyerine başladığı algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ben 2018 yılının Temmuz ayında bu göreve atandım, kendisi ise 1982 yılında, yani benden tam 36 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış ve Genel Müdürlüğünün tüm kademelerinde görev aldıktan sonra şu anda bulunduğu kadrosuna ulaşmıştır. Bakanlıktaki en liyakatli birkaç personelden biridir, benim de kendisiyle çalışmam gayet normaldir." değerlendirmelerinde bulundu.

REKLAM Bakan Ersoy, "Adalıyalı Koyu tahsis ihalesine" yönelik iddialara daha önceki bütçe görüşmelerinde yanıt verdiğini anımsatarak, buna ilişkin belgeyi gösterdiğini vurguladı. Bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in kendisine laf atması üzerine Ersoy, Çömez'e tepki gösterdi. Ersoy, "15 Şubat 2018 tarihinde verilmiş belgenin kopyasını defalarca grup başkanvekillerine dağıttım. Ben temmuz ayında Bakan atandım. Bu uygun görülme yazısı, altında benim imzam da yok, benimle ilgili kimsenin imzası da yok, tarih 15 Şubat 2018. Buyurun, burada nereden alındığı yazıyor. Buradan bakın. Yazılı evrak veriyorum hala inanmıyorsun." sözlerini sarf etti. "DEM Müzecilik'e ihalelerde avantaj sağlandığı" yönündeki iddialara da değinen Ersoy, şöyle devam etti: "'Firma 50 milyon avro kar sağladı' falan deniyor. Hangi matematikle yapılıyor bilmiyorum. 2024 yılını, bitmiş yılı baz alalım. 50 milyon avro toplam cirosu. O ziyaretçilerden elde edilen toplam ciro. Bu 50 milyon avronun yüzde 20'si KDV olarak zaten direkt Hazine ve Maliye Bakanlığına gidiyor. Yüzde 5'i belediye vergisi olarak belediyeye ödeniyor. Kalan üzerinden ortalama yüzde 11'i bulduğunuz zaman zaten maksimum 4 milyon avroya yakın, aşağısı vardır üstü yoktur, bir gelir elde ediliyor. Zaten bu komisyon oranlarına da denk geliyor. Minimum 125 personel, ki çoğunda lisan bilme şartı var, bütün bu nitelikli personelin ve işletme giderlerini bunun içinden sağlanmak zorunda."