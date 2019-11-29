Genco Özak kimdir?

Son olarak Söz dizinde Selim Hayroviç karakterini canlandıran Genco Özak Güvercin dizisi ile ekranlara döndü. Genco Özak 1992 İstanbul doğumludur. Vatanım Sensin ve Söz gibi sevilen dizilerde yer alan Genco Özak'ın hayatı...
GENCO ÖZAK HAYATI
Genco Özak, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlamıştır.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almıştır. Günümüzde ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini oynamaktadır.
Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.
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