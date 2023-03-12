Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, oy birliği ile Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi - Son dakika haberi
ABONE OL

Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi

Memleket Partisi tüzüğünün 66 maddesi gereği, bu gün bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına giden Memleket sevdalıları, oy birliği ile Genel Başkan Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Saat 08:00’de başlayan oy verme işlemleri 17:00’de sona erdi. Parti Sözcüsü Prof.Dr. İpek Özkal Sayan, Memleket Partisi olarak cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi

Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, oy birliği ile Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi - Son dakika haberi

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Genel Başkan Muharrem İnce’nin doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalıları tarafından Cumhurbaşkanı adayı seçildiğine dikkat çeken Prof.Dr. İpek Özkal Sayan şöyle konuştu:

TÜZÜĞÜMÜZÜN GEREĞİNİ YAPTIK

Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Memleket Partisinin tüzüğüne göre Parti Genel Başkanını ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzden biz dün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye’nin 4 bir köşesindeki üyelerimiz Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve tüzüğümüzün gereğini yaptık.

SÖZ VERİYORUZ

Biz ülkemizde demokrasi istiyoruz. Katılımcılık istiyoruz. Rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye’de demokrasi isterken partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğini, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız. Söz veriyoruz!

MEMLEKET SEVDALILARI CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEDİ

Partimiz 17 Mayıs 2021’de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. Bugün bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek, sandık başında oy kullanan, deprem bölgesinden, hem çadıra giden hem de SMS ve E-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şu an partimize üye olmayı bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sonuç olarak, toplam 105.326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun.

NELER YAPMAK İSTİYORUZ

Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde;

* Biz bu ülkeye aklı, adaleti, ahlakı getireceğiz.
* Bilimi baş tacı yapacağız.
* Atatürk ilke ve devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız.
* Kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı esas alacağız.
* Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız.
* Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız.
* Gençlerin gelecek hayallerini bu topraklar için kurmalarını sağlayacağız.
* Liyakatli alımlar yaparak kimsenin hakkını yemeyeceğiz.
* Çalışanlarımıza ve emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri hakça bir düzen kuracağız.
* Vatandaşlarımızın güvenli, ucuz ve kaliteli gıdayla beslenmelerini sağlayacağız.
* Eğitimi devletin gözetimi altında laik, bilimsel, demokratik ve parasız hale getirip fırsat eşitliği sağlayacağız.
* Huzur, hakkaniyet ve hukuk üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz.
* Yargıyı bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin ve adil kılacağız.
* Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, turizm, film endüstrisi, tekstil, moda olacak.
* Türkiye’yi marka üreten bir ülke haline getireceğiz.
* Türkiye’nin umutlarını yeniden yücelteceğiz, yeniden yeşerteceğiz.

Memleket kazanacak, biz kazanacağız, hepimiz kazanacağız!

Sonuç olarak, toplam 105.326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı - Güncel haberler
GÜNDEM Feci olay! Çocuk kayanın altında kaldı
Gece iş yerinde kalan 2 arkadaş ölü bulundu
GÜNDEM Gece iş yerinde kalan 2 arkadaş ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamalarında nalının akıyla çıkmıştır.
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye alnının akıyla ...
Rize'ye gelen depremzede çocuklara "Formulaz" morali - Güncel haberler
GÜNDEM Depremzede çocuklara "Formulaz" morali
Çaya sürüklenen araçtan çıktı, boğularak can verdi
GÜNDEM Çaya sürüklenen araçtan çıktı, boğularak can verdi
Genel AF son dakika 2023: AF ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? 120 bin mahkuma erken tahliye yolu gündemde! Af yasası çıkacak mı? 2023 İnfaz iyileştirmesi ne demek?
GÜNDEM Af yasası çıkacak mı? 120 bin mahkuma erken tahliye ...
BBP Genel Başkanı Desticiden Cumhur İttifakı değerlendirmesi: Kazanmak istiyoruz
GÜNDEM Destici: Kazanmak istiyoruz
Gamze, evinde ölü bulundu
GÜNDEM Gamze, evinde ölü bulundu
Son dakika: Ankara için sel ve su baskını uyarısı! - Haberler
GÜNDEM Ankara için sel ve su baskını uyarısı!
OSCAR ÖDÜLLERİ 2023 | Oscar Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Oscar sunucuları kimler? İşte 2023 Oscar adayları!
GÜNDEM Oscar ödül töreni için geri sayım!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.