Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısına katıldı

Aliyev'den İran'a sert tepki. Azerbaycan hava sahasını kapattı. O saldırıları kimler yapıyor? Azerbaycan saldırısı provokasyon mu? Azerbaycan'a saldıran İran mı? ABD karadan İran'a girebilir mi? İran savaşı füzelerle kazanabilir mi? Saldırıların arkasında İran mı var? ABD'nin İran savaş planı ne? Rejim bombalamayla düşer mi? İran'ın stratejisi ABD'yi yormak mı? ABD İran'ı işgal edebilir mi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer, Gazeteci Gürkan Zengin, Akademisyen Prof. Dr. Aygün Attar, DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster