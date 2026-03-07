Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti.
DHA'da yer alan habere göre, video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.
