        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısına katıldı

        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısına katıldı

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 01:24
        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısına katıldı
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti.

        DHA'da yer alan habere göre, video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

