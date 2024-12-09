Genelkurmay Başkanı Gürak, Britanyalı mevkidaşı Radakin ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık (Britanya) Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile Suriye'deki gelişmelerle ilgili telefonda ayrı ayrı görüştü
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık (Britanya) Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgiler verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile 8 Aralık'ta ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.