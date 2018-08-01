Pürüzlerden uzak kusursuz vücuda sahip olma hayalinin önünde engeller var. O engellerin en büyüklerinden biri de kadınların hiç sevmediği selülit.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; yaz mevsiminde pek çoğumuza rahatsızlık veren konuların başında gelen selülit dolaşımın bozulması ile başlayan, deri ve yağ dokusu arasında bulunan bağ dokusu yapılarının sertleşmesi ve ödemle birlikte, deride portakal kabuğu görünümü ve çukurcuklarla seyreden kozmetik bir sonuç. Beyaz ırkta ve kadınlarda çok sık karşılaşılan bu tablo sonucunda selülitsiz kadına rastlamak neredeyse imkansız hale geldi.

Bu duruma ergenlik döneminde ki kız çocuklarında bile sık rastlanması sorunun yaygınlığını gösteriyor. Bu, kadınlara özgü bir durum olarak değerlendirilse de selülitin görüldüğü erkekler de bulunuyor. Erkeklerde selülite ancak hormonal bir bozukluk olması durumunda rastlanıyor. Bu görüntüden kurtulmak için çabalayan çok sayıda kadın olsa da selüliti ergenlik sonrası kadınların normal anatomik yapısı olarak kabul eden görüşler de bulunuyor.

ERGENLİK DÖNEMİNDE BAŞLIYOR

Selülitin başlayıp ilerlemesinde etkili olan en önemli hormonlardan birinin östrojen olduğu belirtiliyor. Peki selülit hangi nedenlerle meydana geliyor? Selülite neden olan birçok faktör bulunduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, “Bunların içinde en önemlisi genetik yatkınlıktır” diyor. Diğer faktörler arasında kan ve lenfatik dolaşım bozukluğu, hormonal faktörler, stres, fiziksel aktivite eksikliği, düzensiz hayat, sigara ve alkol tüketimi bulunuyor.

Ergenlik dönemi ile başlıyor, hamilelik, menstrüasyon ve menopoz dönemlerinde artış gösteriyor. Düzenli spor yapan, sağlıklı beslenen kişilerin riski azalsa da yağ ve karbonhidrat tüketiminin fazla olduğu, aşırı tuz kullanan ve liften fakir diyetleri tercih eden kişiler bu riske daha açık hale geliyor.