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Geniş Aile: Yapıştır filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu nedir?

Geniş Aile: Yapıştır filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2015 yılı yapımı komedi türündeki filmin başrolünde birçok ünlü isim yer alıyor. İşte Geniş Aile: Yapıştır filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Geniş Aile: Yapıştır filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu nedir?

Geniş Aile: Yapıştır filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaristliği Cüneyt İnay'ın yaptığı, yönetmenliğini Ömer Uğur'un üstlendiği Yer Aldığı Geniş Aile Yapıştır filmi diziden sinemaya aktarılmıştır.

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva
Fırat Tanış - Koyu Bilal - Bilo
Bülent Çolak - Ulvi
Bora Akkaş - Zekai - Zeko
Yağmur Tanrısevsin - Çağla
Mine Teber - Muazzez
Tanju Tuncel - Hafize
Mustafa Uzunyılmaz - Devir Daim
Ahmet Sarsılmaz - Müfit
Derya Karadaş - Defne
Levent Nis
Bihter Dinçel - Nazan
Renan Bilek
Berat Efe Parlar - Cücü

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cevahir'in babaannesi Hafize hastalanır ve tedavi için yüklü miktarda para gerekir. Fakat kötü günler için saklanan parayı at yarışında kaybetmiştir. Bir şekilde yeni bir çare bulmaya çalışırken, eline bir define haritası geçer. Fakat Cevahir'in kokusunu alan Koyu Bilal, peşine düşer ve haritanın yarısını ele geçirmeyi başarır. Üstelik haritada çizili olan istikamete, Ayvalık'a doğru yola çıkar. Cevahir de yanına Ulvi'yi alıp Ayvalık yollarına düşünce hep birlikte büyük bir maceranın içine atılırlar!

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