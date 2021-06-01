Geniş Aile: Yapıştır filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaristliği Cüneyt İnay'ın yaptığı, yönetmenliğini Ömer Uğur'un üstlendiği Yer Aldığı Geniş Aile Yapıştır filmi diziden sinemaya aktarılmıştır.

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Fırat Tanış - Koyu Bilal - Bilo

Bülent Çolak - Ulvi

Bora Akkaş - Zekai - Zeko

Yağmur Tanrısevsin - Çağla

Mine Teber - Muazzez

Tanju Tuncel - Hafize

Mustafa Uzunyılmaz - Devir Daim

Ahmet Sarsılmaz - Müfit

Derya Karadaş - Defne

Levent Nis

Bihter Dinçel - Nazan

Renan Bilek

Berat Efe Parlar - Cücü

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cevahir'in babaannesi Hafize hastalanır ve tedavi için yüklü miktarda para gerekir. Fakat kötü günler için saklanan parayı at yarışında kaybetmiştir. Bir şekilde yeni bir çare bulmaya çalışırken, eline bir define haritası geçer. Fakat Cevahir'in kokusunu alan Koyu Bilal, peşine düşer ve haritanın yarısını ele geçirmeyi başarır. Üstelik haritada çizili olan istikamete, Ayvalık'a doğru yola çıkar. Cevahir de yanına Ulvi'yi alıp Ayvalık yollarına düşünce hep birlikte büyük bir maceranın içine atılırlar!