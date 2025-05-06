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        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti. 76'da Rafael Leao ve 77. dakikada Morten Frendrup'un (kk) golleriyle 1-0'dan geri dönen Milan, puanını 57'ye yükseltti. Genoa ise haftayı 39 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:01
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        Milan, iki dakikada geri döndü!
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        İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu. Luigi Ferraris'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.

        Genoa, 61. dakikada Vitinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milan, 76. dakikada Rafael Leao ve 77. dakikada Morten Frendrup'un kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

        Milan, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci kez kazandı. Genoa, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

        Bu sonucun ardından Milan, 57 puana yükseldi. Genoa, 39 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Bologna ile karşılaşacak. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.

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