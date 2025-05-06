Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti. 76'da Rafael Leao ve 77. dakikada Morten Frendrup'un (kk) golleriyle 1-0'dan geri dönen Milan, puanını 57'ye yükseltti. Genoa ise haftayı 39 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu. Luigi Ferraris'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.
Genoa, 61. dakikada Vitinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milan, 76. dakikada Rafael Leao ve 77. dakikada Morten Frendrup'un kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Milan, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci kez kazandı. Genoa, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Milan, 57 puana yükseldi. Genoa, 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, sahasında Bologna ile karşılaşacak. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.