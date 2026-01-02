George Clooney'den Donald Trump'ın eleştirisine yanıt: Başkanla tamamen aynı fikirdeyim

George Clooney, insan hakları avukatı eşi Amal Clooney ile birlikte Fransız vatandaşlığı da alması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini eleştirmesinin ardından karşılık verdi.

Yılbaşı gecesi bulunduğu sosyal medya paylaşımında Donald Trump; "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, ne yazık ki göçmenlik konusundaki son derece berbat tutumları nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşan Fransa'nın resmi vatandaşı oldular; tıpkı uykucu Joe Biden döneminde yaşadığımız gibi" demişti.

“Hatırlıyor musunuz, George Clooney, o meşhur tartışmadan sonra bir bağış toplama etkinliğinde Joe'yu terk edip, şimdi ülkenin en kötü valilerinden Tim Waltz ve Gavin Newscum da dahil olmak üzere, Demokratları gelecekteki yenilgilerine kimin götüreceği konusunda mücadele eden bir başka yıldız aday Kamala'nın tarafına geçmişti" diyen Donald Trump; "Clooney, çok az sayıdaki ve tamamen vasat filmlerinden daha çok siyasetle ün kazandı. O hiçbir zaman bir film yıldızı değildi, sadece siyasette sağduyudan sürekli şikâyet eden sıradan bir adamdı” ifadesini kullanmıştı.