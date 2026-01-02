Habertürk
        George Clooney'den Donald Trump'ın eleştirisine yanıt: Başkanla tamamen aynı fikirdeyim

        George Clooney'den Donald Trump'ın eleştirisine yanıt: Başkanla tamamen aynı fikirdeyim

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "O hiçbir zaman bir film yıldızı değildi, tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden biri" dediği George Clooney, yanıt verdi: Amerika'yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım ayında başlayacağız

        Giriş: 02.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:11
        Trump'a yanıt verdi
        George Clooney, insan hakları avukatı eşi Amal Clooney ile birlikte Fransız vatandaşlığı da alması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini eleştirmesinin ardından karşılık verdi.

        Yılbaşı gecesi bulunduğu sosyal medya paylaşımında Donald Trump; "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, ne yazık ki göçmenlik konusundaki son derece berbat tutumları nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşan Fransa'nın resmi vatandaşı oldular; tıpkı uykucu Joe Biden döneminde yaşadığımız gibi" demişti.

        “Hatırlıyor musunuz, George Clooney, o meşhur tartışmadan sonra bir bağış toplama etkinliğinde Joe'yu terk edip, şimdi ülkenin en kötü valilerinden Tim Waltz ve Gavin Newscum da dahil olmak üzere, Demokratları gelecekteki yenilgilerine kimin götüreceği konusunda mücadele eden bir başka yıldız aday Kamala'nın tarafına geçmişti" diyen Donald Trump; "Clooney, çok az sayıdaki ve tamamen vasat filmlerinden daha çok siyasetle ün kazandı. O hiçbir zaman bir film yıldızı değildi, sadece siyasette sağduyudan sürekli şikâyet eden sıradan bir adamdı” ifadesini kullanmıştı.

        Donald Trump'a yanıt veren George Clooney; "Mevcut başkanla tamamen aynı fikirdeyim. Amerika'yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım ayında başlayacağız" dedi. 'Amerika'yı yeniden büyük yap' (Make America great again) Trump'ın seçim sloganıydı.

        George Clooney, bu ayın başlarında Fransız vatandaşlığı aldı. Oyuncu, kendisi ve eşinin, çocuklarını orada büyütmek istemelerinin en önemli nedenlerinden birinin ülkenin gizlilik yasaları olduğunu belirtmişti.

        "O bir yıldız değil"
