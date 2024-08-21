ÖZ FARKINDALIK

Öz farkındalık aynı zamanda dürüstlüğün de temel bir özelliğidir. Farkındalığa sahip insanlar olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkındadır. Bu nedenle, yanlış bir şey yaptıklarında sorumluluk alma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, güçlü yönlerini ve değerlerini bildikleri için, başkalarını yatıştırmak veya ilerlemek için bunlardan ödün vermezler. Kendileri hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edebilmek için iç gözlem yapmaya zaman ayırırlar.