Gerçek dürüstlük nedir? En belirgin özellikleri nelerdir?
Birini tanımlarken "dürüstlük" kelimesini duyabilirsiniz ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Tanımlayamasak bile, gördüğümüzde anlarız. Genellikle dürüst insanlara güvenme ve onları sevme eğilimindeyiz çünkü onların başkalarının içindeki en iyiyi ortaya çıkardıklarına inanırız. Peki, gerçek bir dürüstlüğü nasıl anlarız?
Dürüstlük, insanların geliştirmesi gereken bir özelliktir; yani yeterince çabalayan herkes bunu elde edebilir. İşte üzerinde çalışılması gereken bazı önemli nitelikler.
GERÇEKLİK
Dürüst insanlar, popüler eğilimlere veya görüşlere boyun eğmeden kendilerinden ödün vermezler. Kendileriyle barışıktırlar; bu nedenle gerçek duygularını veya arzularını taklit etme ya da gizleme ihtiyacı hissetmezler.
Ayrıca, kendilerini rahatsız edici durumlara soksa bile gerçeklerden kaçmazlar. Kendilerini diğerlerinden daha iyi göstermek için aşırı abartmaz veya fikir çalmazlar. Genel olarak, dürüstlük güveni artırır; bu nedenle küçük beyaz yalanlar yerine doğruyu söylemeye değer.
SORUMLULUK ALMAK
Sorumluluk almak, dürüstlüğün bir başka önemli işaretidir. Dürüstlükten bir adım daha ileridedir ve çok daha zor olabilir. Sorumluluk, mazeret üretmeden veya başkalarını suçlamadan kişinin eylemlerine sahip çıkması anlamına gelir. Bu sayede dürüst insanlar hatalarının üstesinden gelir ve öğrenmeye, büyümeye devam eder.
Örneğin, ebeveynler bunalmış hissedebilir ve çocuklarını tersleyebilir veya onlara çok sert cezalar verebilir. Ancak ebeveynlerin hataları için özür dilemeleri bir dürüstlük göstergesidir ve çocuklarına örnek olarak iyi davranmayı öğretir.
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
Alçakgönüllülük, dürüstlüğün önemli bir yönüdür. İnsanlar özgünlük ya da hesap verebilirlik konusunda zorlanıyorlarsa, işe alçakgönüllülük geliştirerek başlamalıdırlar. Kibirli veya kendine güveni olmayan kişiler, dürüstlüğe aykırı birçok davranış sergileme eğilimindedir.
Örneğin, muhalefetle karşılaştıklarında savunmaya geçecek ve başkalarını suçlamaya, bahaneler uydurmaya ve yalan söylemeye başvuracaklardır. Aynı zamanda, özür dilemek veya eylemlerinin sorumluluğunu almak için gururlarını bir kenara bırakmakta zorlanırlar. Kişinin özsaygısını geliştirmesi ve egosunu bir kenara bırakmayı öğrenmesi, dürüstlükle ilişkili diğer olumlu özellikler için bir temel oluşturur.
DUYGUSAL ZEKA
Duygusal zeka birçok temel sosyal beceriyi içerir. Örneğin, başkalarını anlama ve onlara sempati duyma becerisi veren empatiyi içerir. Aynı zamanda şefkati ve insanlarla bağlantı kurmayı da içerisinde barındırır. Dürüstlük sahibi kişiler sahte nezaket göstermezler; bunun yerine insanları gerçekten önemserler. İnsanlara ne kadar iyi olduklarını söylemelerine gerek yoktur çünkü davranışları bunun yeterli kanıtıdır.
ÖZ FARKINDALIK
Öz farkındalık aynı zamanda dürüstlüğün de temel bir özelliğidir. Farkındalığa sahip insanlar olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkındadır. Bu nedenle, yanlış bir şey yaptıklarında sorumluluk alma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, güçlü yönlerini ve değerlerini bildikleri için, başkalarını yatıştırmak veya ilerlemek için bunlardan ödün vermezler. Kendileri hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edebilmek için iç gözlem yapmaya zaman ayırırlar.
MİNNETTARLIK
Minnettarlık, teşekkür etmenin ötesine geçer. Dürüst insanlar için minnettarlık, dünyayı görme biçimlerinin bir parçasıdır. Hayattaki küçük şeyleri takdir etmelerine ve küçük yollarla da olsa kendilerine yardım eden insanlara karşı minnettarlık hissetmelerine yardımcı olur. Minnettarlık, iyimserliği besler; bu da zor zamanlarda bile hayatlarındaki şeylere ve bireylere değer vermelerine yardımcı olabilir.
İYİMSER BAKIŞ AÇISI
Hayat her zaman planlandığı gibi gitmez. Aslında genellikle de öyle olmaz. Ancak dürüst insanlar azimlerini kaybetmeden dalgaları aşabilirler. İyimser bakış açıları sayesinde, ters köşeleri aksilikler yerine öğrenme fırsatları olarak görebilirler. Değerleri ve benlik duyguları değişmez, ancak esnek olabilir ve farklı durumlara ve zorluklara uyum sağlayabilirler. İnançlarında katıdırlar ama yaklaşımlarında değildirler.
BAŞKALARINA SAYGI
Dürüst insanlar, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa, başkalarına da öyle davranırlar. Özür diler, dinler, teşekkür eder ve durum ortaya çıktığında affederler. Bu, başkalarının onlara saygı duymasını sağlar ve karşılığında onlar da insanlara saygı duyarlar. Başkalarına şefkat göstermenin bir yolu da arkalarından dedikodu yapmaktan kaçınmaktır.
Dürüst insanlar duygularını açıkça ifade etmeyi tercih eder ve konuşmanın gücünü, nasıl yardımcı olabileceğini veya zarar verebileceğini anlarlar. Bunun yerine, insanlara şüpheyle yaklaşmazlar ve başkalarının da kendileri için aynı şeyi yapmasını umarlar. Birinin yanlış bir şey yaptığını düşünseler bile, onu yargılamak için acele etmezler veya kötü niyetli olduğunu varsaymazlar.
Kaynak: MYSTİCAL RAVEN