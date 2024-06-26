İkinci el mağazası keşifleri: Bu 18 fotoğraf gizli kalmış ürünleri ortaya çıkartıyor!
5 dolardan daha düşük bir fiyata harika bir gece elbisesi veya ücretsiz olarak bir deri sandalye almak inanılmaz gelebilir ancak bunlar, insanların yakın zamanda ikinci el mağazalarında buldukları ürünler. İnsanlar tasarruf etmek istediklerinde bu mağazalardan aldıkları ürünleri internette paylaşarak diğer insanları da teşvik edebiliyorlar. İşte, ikinci el mağazalarından alınmış iyi 18 ürünün fotoğrafı ve paylaşanların yorumları!
İkinci el mağazaları, bazen uygun fiyatlarla harika eşyalar bulabileceğiniz mekanlardır. Her gün, bu mağazalardan inanılmaz ürünler bulan insanlar, aldıkları eşyaları sosyal medyada paylaşarak başkalarına ilham veriyor. Bu haberimizde, ikinci el mağazalarında buldukları ürünlerle yüzleri gülen insanların en iyi keşiflerini bir araya getirdik. İşte, mobilyalardan nadir bulunan aksesuarlara kadar kazançlı alışveriş yapmış insanların fotoğrafları ve yorumları...
''Bugüne kadar ikinci el mağazadan yaptığım en büyük alışverişim: 300 dolar değerinde. Peki, bunu dolduracak kadar arkadaşım var mı? Hayır. Köpeklerim oraya yarış pisti gibi mi davranıyor? Kesinlikle."
''Dün bu (muhtemelen vintage) elbiseyi aldım! Yüzde 25 indirim vardı, bu yüzden 5 dolardan az ödedim!''
''Bu vintage lamba için sadece 6 dolar ödedim!''
''Kıyafetimin tamamı tasarruflu. Hepsini yeni satın alsaydım 350 dolar ödeyecektim ama ikinci elciden aldığım için 20 dolar ödedim.''
"Bir ikinci el dükkanında 7 dolara Van Gogh klasiklerinden 4 parçalı ince porselen kupa seti buldum!"
''1970'lerin bu muhteşem vintage ceketini sokakta bir yığın arasında satılan kıyafetler arasından buldum! Birinin bunu elden çıkarttığına inanamıyorum!''
''Yıllardır tüm resmi ayakkabılarımı ikinci el mağazalarından alarak tasarruf ediyorum.''
''Annem bunları benim için yaklaşık 10 yıl önce ikinci el mağazasından almış. Hala büyüleyici olduklarını düşünüyorum ve onları ne zaman kullansam onu düşünüyorum.''
''10 dolara ikinci el mağazasından yepyeni bir gömlek aldım. Şu an orijinal fiyatı 190 dolar!''
"Bu kocaman süslü altın aynayı bu hafta sonu bir emlak satışında 30 dolara aldım."
''Karpuz piknik sepetime bakın! Bunu gördüğüm ilk anda bayıldım ve hemen aldım.''
''Bu güzel deri sandalyeyi bir serbest bisiklet sitesi aracılığıyla ücretsiz olarak aldım.''
''Sonunda Dr. Martens botları kendi bedenimde buldum. Kelimenin tam anlamıyla ağlayabilirim.''
''50 dolara bir Dyson elektrikli süpürge aldığıma hala inanamıyorum, en iyi alışverişlerimden biriydi.''
''Bu Tundra Canada kazağını bir garaj satışında 1 dolara aldım.''
''10 dolara Ann Taylor ceket ve özel dikim pantolon aldım, çok mutluyum.''
''Dün bu sandalyeyi sadece 39 dolara buldum! Bu sandalyeye bayılıyorum.''