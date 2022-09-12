Bu test ile güvendesiniz! Gelecekteki kalp sağlığınızdan haber var

Kazandibi’nin tarifine geçmeden önce bu geleneksel tatlının tarihine değinmek gerekir. Romalılardan Bizans’a oradan da Osmanlı’ya kültür geçişi yapmış olan sütlü tatlı zamanla oldukça değişmiştir. Romalılar bu tatlıyı yaparken genç bir horoz kullanır ve bu horozu haşlayarak yaparlarmış. Tatlıyı yaparken püf noktalarından birisi göğüs eti yeni kesildiğinden sıcak olduğu için daha kolay tiftilirmiş. Tiftilmiş tavuk göğüsü kaynatıldıktan sonra sütün içine atılır ve bir tahta tokmakla dövülerek pişirilirmiş. Süte iyice karışan tavuk etini koyultmak için badem eklenir ve yeniden karıştırılırmış. Son aşamada tatlandırmak için bal konurmuş.

Bizans’tan Türklere geçen tavuk göğüsü ek olarak kazandibi icat edilmiş. Temel farkı yapılan tepsi veya kazanın dibinin yakılıyor olmasıdır. Osmanlı döneminde halk zamanında işkembeden de kazandibi yapmıştır.

GERÇEK KAZANDİBİ TARİFİ

MALZEMELER

- 1 litre süt

- 1 su bardağı (200 gr) şeker

- 1 tavuk göğsü (pişmişinden 75 gr kullanılacak- tel tel ayrılmış 2 avuç)

- 400 gr sübye

SÜBYE MALZEMLERİ

- 250 gr kırık pirinç

- 400 ml su