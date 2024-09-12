Gercüş'te üzüm makinesi dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere yüzde yüz hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatif bahçesinde düzenlenen törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Temin Orhan ve çiftçiler katıldı.

Programda, 64 üzüm sıkma makinesi bağcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere dağıtıldı.

Vali Canalp, dağıtılan makineler ile üreticilerin bağcılıkta daha verimli ve modern bir üretim sürecine adım atacağını belirtti.