Geri manevra yapan servis minibüsü kadına çarptı
Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 06.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:05
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Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü sokaktan geçen kadına çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.