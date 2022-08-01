KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans2022 KPSS Genel Kültür ve Yetenek Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM yayımladığı sınav takviminde KPSS sınav ve sonuç tarihi yer verdi. Peki, KPSS sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...