Kim vuruldu? Sevda mı, Ali mi?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği 1980 yapımı Gerzek Şaban filmi bu akşam Star TV ekranlarında bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Gerzek Şaban filminin konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filmi oyuncuları kimler?

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi),filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

Adı Gerzek Şaban olmasına rağmen Şaban karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI