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Gestaş'tan İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılına özel kutlama

Gestaş, İstiklal Marşı'nın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılını, gerçekleştirdiği özel bir etkinlik ile kutladı. Şirkete ait gemilerde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" temalı mini tiyatro oyunları düzenlendi. Söz konusu oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı dönemlerden mizansenler yer aldı

Gestaş'tan İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılına özel kutlama
HABERTURK.COM

Çanakkale Boğazı'nda yolcu taşımacılığı hizmeti veren Gestaş, İstiklal Marşı'nın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılına özel bir etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, şirkete ait gemilerde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" temalı mini tiyatro oyunları düzenlendi.

Daha önce de milli şair Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu İbrahim Öner'in, Gestaş'ın gemilerde sahnelediği gösteride yine Mehmet Akif rolüyle izleyenlerin karşısına geçtiği belirtildi.

Söz konusu oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı dönemlerden mizansenler yer aldı. Mehmet Akif Ersoy dışında bir tiyatro oyuncusu tarafından da Halide Edip Adıvar oyunu sergilendi.

Yapılan açıklamaya göre, sefer esnasında gemi üzerinde gerçekleştirilen birer kişilik oyunlarda, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından anılar canlandırılırken, yolcuların da mini tiyatro oyununu ilgiyle izlediği gözlemlendi.

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