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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Ghezzal neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Ghezzal neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Rachid Ghezzal, neden kırmızı kart gördüğüne açıklık getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:06
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        Neden kırmızı gördüğünü açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal, mücadelenin ardından Tivibu Spor'a konuştu.

        İşte Cezayirli yıldızın o sözleri:

        Büyük bir rezalet! Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. Maçı kimin kazanacağına karar verdi. Başka kulüplere de bu oluyor. Bu şartlarda mücadele etmemiz imkansız. Bu şekilde oynamak imkansız. Çok güzel bir ülkemiz var, takımımız var. Hakemler, işini iyi yapmıyorlar. Saha içinde çok kullanılan bir cümle olan 'f... off' dedim, bu cümleyi söylediğim için atıldım. Şampiyonlar Ligi'nde bu cümleyi söylesem atılmazdım. Hakem bunu kişisel algıladı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün her şeyimizi verdik. Her hafta aynı şeyler yaşanıyor, üzgünüm.

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