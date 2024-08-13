Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak toplanan alt komitede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmeler görüşülürken, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı.