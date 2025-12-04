Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gilindire Mağarası'ndaki zenginlikler su altı kamerasında

        Gilindire Mağarası'ndaki zenginlikler su altı kamerasında

        Mersin'de bir kirpiyi takip eden çobanın keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'ndaki gölde yer alan ilginç figürlü sarkıt, dikit ve travertenler su altı kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirpiyi takip eden çoban keşfetmişti! Böyle görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tutan Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın öncülüğünde dalış etkinliği düzenlendi.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği Ceylan, emekli deniz albay Fatih Erhan, mağara dalış eğitmenleri Mahmut İğde ve Boğaç Dağhan Günöz, mağaradaki 560 basamaktan inip göle ulaştı.

        Hazırlıkların ardından ekipmanlarla suya giren Ceylan ve beraberindekiler, gölün 30 metre derinliğine kadar dalış yaptı.

        Ekip, 90 dakikalık dalışta göldeki ilginç figürlü sarkıt, dikit, sütun, traverten ve mağara incisi gibi oluşumları kamerayla kaydetti.

        REKLAM

        "BURASI SANATÇI DOĞANIN BİR MİRASI, ŞAHESERİ"

        Tahsin Ceylan, doğanın etkileyici kültür mirasına tanıklık ettiklerini söyledi.

        Özel izinle düzenlenen etkinlikte mağaranın su altı zenginliklerini görüntülediklerini belirten Ceylan, "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri. Buranın dünyaya tanıtılması ve dalış turizmine kazandırılması ülkemiz için büyük bir ayrıcalık olacaktır. Mağaradaki film platosunu andıran görüntüleri bir de su altında kayıt altına aldık" dedi.

        Eğitmen Mahmut İğde de "Burada efsane bir su altı güzelliği var. Muhteşem oluşumlar, dikit ve sarkıtlar, su altı dünyası var" ifadesini kullandı.

        KİRPİYİ TAKİP EDEN ÇOBANIN KEŞFETTİĞİ MAĞARA

        Aydıncık ilçesinde 1999'da hayvanlarını otlatan çobanın, bir kirpiyi takip ederken keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası, çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, traverten ve duş başlığı gibi oluşumları barındırıyor.

        Dördüncü zaman (kuvaterner) başındaki son iklim değişikliğiyle buzul sonrası döneme geçişte oluştuğu anlaşılan mağaranın, son kısmı sular altında bulunuyor. Mağaradaki sarkıt ve dikitlerin, su altında kalmasından dolayı atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştığı değerlendiriliyor.

        Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa sahip mağarada dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor. Yaklaşık 47 metre derinliğinde su bulunan Gilindire, bu özelliği nedeniyle halk arasında Aynalıgöl olarak da anılıyor.

        Mağarayı gezmek isteyen ziyaretçiler, Aydıncık ilçe merkezine 4 kilometre mesafede Mersin-Antalya kara yolundan deniz tarafına saparak bölgeye ulaşabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gilindire Mağarası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin