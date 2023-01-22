20’nci yüzyılın Mona Lisa’sı 

Peki Gina Lollobrigida’nın serveti ne oldu?

Vasiyeti henüz açıklanmadı ama sağlığında bazı mücevherlerini çeşitli yardım kuruluşlarına bağışladı.

Mücevherleri arasında yer alan pırlanta ve elmas küpe, 4.9 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı. Geliri de kök hücre araştırmaları yapan bir kuruluşa bağışlandı. Lollobrigida, bu satışın ardından yaptığı açıklamada "Mücevherler, insana zevk vermek için kullanılır. Ben de bunları uzun yıllar takarak zevk aldım" demiş ve gelirin kök hücre araştırmalarına aktarılacak olması hakkında şunları söylemişti: Kök hücre tedavisi konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için mücevherlerimi satmak bana harika bir kullanım gibi görünüyor.