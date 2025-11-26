Gine Bissau'da bir grup asker yönetimi ele geçirdi

Gine Bissau'da, Cumhurbaşkanlığı Askeri Daire Başkanı Denis N'Canha, bir grup subayla yaptığı açıklamada, ülkenin tam kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Askeri Daire Başkanı N'Canha liderliğinde bir grup asker, Genel Kurmay Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Kendilerine "Düzenin yeniden tesisi için Yüksek Askeri Komuta" ismini veren grup, ikinci bir emre kadar ülkenin tam kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Okunan bildiride, devam eden seçim sürecinin askıya alınması ve ülke sınırlarının kapatılmasına yönelik kararlar alındığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa merkezli Jeune Afrique haber sitesi, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo'ya ulaştığına ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, Embalo'nun makamında alıkonulduğu ve olayın arkasında Kara Kuvvetleri Komutanının olduğunu söylediği aktarıldı.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Umaro Sissoko Embalo, ana muhalefet lideri Domingos Simoes Pereira'nın adaylığını engellemekle suçlanmıştı.

Ülkenin en önemli siyasi partilerinden olan Gine ve Kabo Verde Afrika Bağımsızlık Partisinin (PAIGC) lideri Pereira ise aday listesinde yer alamayınca Dias da Costa'ya destek açıklamasında bulunmuştu.

Gine Bissau'da 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde de hem Embalo ve hem Pereira zafer ilan etmiş ve ülkede birkaç ay süren bir siyasi kriz yaşanmıştı.

REKLAM

Dünyanın en fakir ülkelerinden

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan, Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da bugüne kadar en az 12 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Güneyinde Gine, kuzeyinde Senegal'e komşu Gine Bissau, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında öne çıkıyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle oldukça uygun bir güzergah olan Gine Bissau, bu yönüyle "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.