Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Gipsy Kings Feat. Tonino Baliard, Eskişehir'de

        Gipsy Kings Feat. Tonino Baliard, Eskişehir'de

        Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grammy ödüllü müzik grubu Eskişehir'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de konser verdi.

        Topluluğun solo gitaristi olarak 'El Maestro' lakabını alan usta sanatçı Tonino Baliardo öncülüğündeki grup, Sazova Parkı Amfitiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.

        Latin müziğinin sevilen grubunun üyeleri, Türkiye turnesi kapsamında düzenlenen konserin başlangıcında Türk seyircileri selamladı.

        Konserde müzikseverler, efsanevi grubun şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.

        Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona' ve 'Un Amor' gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı.

        30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gipsy Kings
        #Tonino Baliardo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!