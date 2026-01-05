Prens dizisi yeni sezon ne zaman? Prens 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
Prens dizisinin 4. sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Giray Altınok, Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak gibi isimler yer alıyor. İlk üç sezonunun yayınlanmasının ardından yeni sezonun ne zaman çıkacağı Giray Altınok'un açıklamasıyla gündeme geldi. Peki Prens 4. sezonu ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde…
Prens dizisinin 4. sezonuna ilişkin gelişmeler, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İlk üç sezonunun yayınlamasının ardından yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan 4. sezon hakkında ilk açıklama geldi. Bu kapsamda “Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı netleşti. İşte tüm ayrıntılar…
PRENS DİZİSİ 4. SEZON NE ZAMAN?
Prens dizisinin yeni sezonu hakkında ilk açıklama geldi. Dizinin başrol oyuncusu Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Prens'in dördüncü sezon senaryosunu 2026 başında yazmaya başlayacaklarını açıkladı.
Bu doğrultuda dizinin 2026 yılının sonlarına doğru yayınlanacağı öngörülüyor.
PRENS YENİ SEZONU NEREDE YAYINLANICAK?
BluTV'nin geçirdiği dönüşüm süreci sonrası, Prens dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı açıklandı.
Bu kapsamda Prens 4. Sezonu HBO Max platformunda yayınlanacak.