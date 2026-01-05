Prens dizisinin 4. sezonuna ilişkin gelişmeler, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İlk üç sezonunun yayınlamasının ardından yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan 4. sezon hakkında ilk açıklama geldi. Bu kapsamda “Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı netleşti. İşte tüm ayrıntılar…