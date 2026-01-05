Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Giray Altınok açıkladı: Prens dizisinin 4. sezonu ne zaman çıkacak, hangi tarihte, nerede yayınlanacak?

        Prens dizisi yeni sezon ne zaman? Prens 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

        Prens dizisinin 4. sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Giray Altınok, Serdar Orçin, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak gibi isimler yer alıyor. İlk üç sezonunun yayınlanmasının ardından yeni sezonun ne zaman çıkacağı Giray Altınok'un açıklamasıyla gündeme geldi. Peki Prens 4. sezonu ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Prens dizisinin 4. sezonuna ilişkin gelişmeler, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İlk üç sezonunun yayınlamasının ardından yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan 4. sezon hakkında ilk açıklama geldi. Bu kapsamda “Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı netleşti. İşte tüm ayrıntılar…

        2

        PRENS DİZİSİ 4. SEZON NE ZAMAN?

        Prens dizisinin yeni sezonu hakkında ilk açıklama geldi. Dizinin başrol oyuncusu Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Prens'in dördüncü sezon senaryosunu 2026 başında yazmaya başlayacaklarını açıkladı.

        Bu doğrultuda dizinin 2026 yılının sonlarına doğru yayınlanacağı öngörülüyor.

        3

        PRENS YENİ SEZONU NEREDE YAYINLANICAK?

        BluTV'nin geçirdiği dönüşüm süreci sonrası, Prens dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı açıklandı.

        Bu kapsamda Prens 4. Sezonu HBO Max platformunda yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar