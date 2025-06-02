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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberler: Korkunç olay! Torununu uğurlamak istedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Korkunç olay! Torununu uğurlamak istedi!

        Giresun'da, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula giden torununu uğurlamak için 5. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Nursel Çakır, dengesini kaybederek düştü. Çakır hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:34
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        Korkunç olay! Torununu uğurlamak istedi!
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        Giresun'da edinilen bilgilere göre, Görele ilçesine bağlı Kumyalı mahallesinde 60 yaşındaki Nursel Çakır, okula gitmek üzere evden çıkan torununu uğurlamak için 5. kattaki evlerinin balkonuna çıktı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP 5. KATTAN DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre ancak bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Nursel Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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