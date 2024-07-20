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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel! | Son dakika haberleri

        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!

        Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok ilçede şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken sel, ağaçları kökünden söktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:31
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        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
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        Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        KÖPRÜNÜN GİRİŞİNDE ÇÖKME OLDU

        AA'da yer alan habere göre sel sularından zarar gören Köseler ve Halaçlı köyü arasında ulaşıma sağlayan Fatih Deresi üzerindeki köprünün her iki girişinde de çökme meydana geldi. Derede Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri köprüde güvenlik önlemi aldı.

        EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

        Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        "ÇÖKEN EVDEKİ VATANDAŞLAR YAYLADAYDI"

        Sağanak sonucu bazı ev ve caddelerinde zarar oluşan Köseler köyünün Muhtarı Fevzi Bayrak, dün saat 22.00 sularında şiddetli yağmur başladığını söyledi.

        Yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini aktaran Bayrak, "Bazı vatandaşlarımız evlerinden çıkamadı, ilerleyen saatlerde ekiplerle vatandaşları güvenli alanlara aldık." dedi.

        Bayrak, yan yatan evin boş olduğunu belirterek, "Çöken evdeki vatandaşlar yayladaydı, o saatlerde ev boştu. Vatandaşların yaylada olması belki de canlarını kurtardı." ifadelerini kullandı.

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