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        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nemle birlikte sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek hissedilecek. 10 kent içinse "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 07:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:10
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        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        10 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji tarafından Ağrı, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan ve Iğdır için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        BURSA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu

        DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 39, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 42, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 34, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Az bulutlu

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        ESKİŞEHİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 34, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 35, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 35, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 34, Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık

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        #hava durumu
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