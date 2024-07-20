10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nemle birlikte sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek hissedilecek. 10 kent içinse "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
10 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından Ağrı, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan ve Iğdır için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 35, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
BURSA: 37, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu
DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık
ADANA: 39, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 42, Az bulutlu ve açık
HATAY: 34, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 34, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 29, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 34, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 35, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 35, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 34, Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık