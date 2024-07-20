Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji tarafından Ağrı, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan ve Iğdır için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.