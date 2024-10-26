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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Perihan Getmez 3 çocuk annesiydi... Tam 6 yıl oldu - Haberler | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesiydi... Tam 6 yıl oldu!

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, 2018 yılında kaybolan 60 yaşındaki, 3 çocuk annesi Perihan Getmez'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Hastaneye gitmek üzere evinden çıkan Getmez, o günden beri bir daha geri dönmedi. Ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu fakat 6 yıldır kendisinden herhangi bir iz bulunamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:42
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        3 çocuk annesiydi... Tam 6 yıl oldu!
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        Giresun'da olay, Bulancak ilçesinde yaşandı. 2018 yılında kaybolan 60 yaşındaki Perihan Getmez'den bir iz bulunamadı. Getmez'in üvey kızı Özge Bodur, son günlerde rüyalarında annesini gördüğünü belirterek kaybolmasının ardındaki sırrın bir an önce aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceğini ifade etti.

        "İHBARLARIMIZ SONUÇSUZ KALDI"

        İHA'da yer alan habere göre Bodur, "Üvey annem, babamın ikinci eşiydi. Yıllarca beni büyüttü. Babam vefat ettikten sonra yaşlı ve engelli bir adamla evlendi. 2018 yılında hastaneye gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Emniyete yapılan ihbar sonuçsuz kaldı" dedi.

        "EŞİ DE BİR SÜRE SONRA VEFAT ETTİ"

        Perihan Getmez’in hastaneye gitmeden duramayan bir kişi olduğunu belirten Bodur, "Doğuştan gelen bir rahatsızlığı vardı ve hastaneye gitmeden duramazdı. Kayıp ihbarından bu yana bir hastane kaydının olmaması, durumu daha da şüpheli hale getiriyor. Eşi de bir süre sonra vefat etti. O dönemde arama yapmayı çok istememe rağmen, küçük çocuklarım olduğu için bunu gerçekleştiremedim. Son günlerde rüyalarıma giriyor ve 'Ben ölmedim, neden beni aramıyorsunuz?' diyor en son gördüğüm rüya da ise bana arkasını dönüp gitti" dedi.

        "HABER ALINMASINI UMUT EDİYORUZ"

        Kumral Bodur ise, “Eşimin üvey annesi Perihan Getmez’in kaybolmasını kendisinden başka dert edebilecek kimse yok. Bugüne kadar kayıp ihbarının ötesinde bir adım atılmadı. Çocukları da bu durumu araştıracak durumda değil. Kaybolan üvey kayınvalidemin akıbetine dair herhangi bir bilginin ortaya çıkmaması sıra dışı bir durum. Kendisinden bir an önce haber alınmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

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