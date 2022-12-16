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2 bin 493 TL'lik 'işgal' cezasının makbuzlarını ağaca astı

DHA

2 bin 493 TL'lik 'işgal' cezasının makbuzlarını ağaca astı


Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da kasap Erkan Bozkurt (41), hazine arazisini masa ve sandalye koyarak işgal ettiği gerekçesiyle belediyenin 20 günde kestiği toplam 2 bin 493 TL'lik 9 cezanın makbuzunu ağaca astı. Bozkurt, arazinin ait olduğu Milli Emlak Müdürlüğü'ne ecrimisil ödediğini belirtirken, belediye ise kaçak yapısı mahkeme kararıyla yıkılan işletmecinin alana masa ve sandalye koyup, faaliyetini sürdürmesinden dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Piraziz ilçesi Eren Mahallesi'nde kasap Erkan Bozkurt, iş yerinin yan tarafında mülkiyeti hazineye ait olan arazi üzerine müşterileri için masa ve sandalye koydu. Piraziz Belediyesi ekipleri de hazine arazisini işgal ettiği gerekçesiyle Bozkurt'tan masa ve sandalyeleri kaldırmasını istedi. Belediye uyarılara rağmen kaldırılmayan masa ve sandalyeler için Bozkurt'a 'Kabahatler Kanunu'na göre 20 günde 277 TL'den 9 kez 'işgal' cezası kesti. Milli Emlak Müdürlüğü'ne arazi kullanımı için ecrimisil ödediğini belirten Bozkurt, 2 bin 493 TL'lik 9 makbuzu ağaca astı.
Belediye başkanının kendisiyle uğraştığını iddia eden Erkan Bozkurt, "Belediye yetkilerini kullanarak, zabıtalar göndererek buraya gelen müşterilerimiz için koyduğumuz masa ve sandalyelerimizi kaldırdı, ışıkları söktürdü. Yaklaşık 20 gündür bana 277 TL'den 9 ceza kesildi. Bir gün ceza yazıp, bir gün yazmıyorlar. Bu süreç böyle devam edecek gibi. Ben de ceza makbuzlarını ağaca astım. Ben belediyenin bu ağacın gölgesini kullanarak masaları ağacın altına attığım için ağacı cezalandırdığını düşünüyorum. Ağaç da yediği cezayı bilsin. Cezalara da bu şekilde tepkimi göstermek istedim. Ağacı görenlerin tabi ki dikkatini çekiyor. Nedir, diye soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz, şaşırıyorlar. Bize yapılanın haksız olduğunu, görevin kötüye kullandığını düşünüyorum. Burası Milli Emlak'a ait bir arazi ve ben ecrimisili ödüyorum. Bu cezaların neden yazıldığını anlamış değiliz. Bu olayın nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz" dedi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Piraziz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hazine arazisinde iş yerine ait kaçak yapının mahkeme kararıyla yıkıldığı belirtilerek, "Israrcı bir şekilde, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal ettiği ve burada ticari faaliyet yaptığı için zabıta ekipleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun madde 38/1 hükmü doğrultusunda söz konusu işgal ve ticari faaliyet mütemadi olarak devam ettiğinden dolayı idari para cezası uygulanmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Piraziz Mustafa KIRLAK
2022-12-16 12:56:45

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