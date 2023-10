Giresunspor - Boluspor: 0-1

STAT:ÇotanakSpor Kompleksi

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Pekmezci, Burak Demirel

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa- Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Çekdar Orhan (Dk.59 Kuwas), Şahin Dik (Dk. 72 Caner Akbayrak), Savicevic (Dk. 46 Mehmet Keskin), Mert Han Kurt (Dk. 59 Emre Nizam) (Dk. 80 Ali Akçay)

BOLUSPOR: Çağlar Akbaba- Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Kubilay Sönmez (Dk. 72 Landel), Kayamba (Dk. 89 Abdoulaye), Berk Yıldız, Bettaieb (Dk.63 Safa Kınalı), Furkan Demir (Dk. 72 Camara)

GOL: Dk. 60 Mehmet Keskin (KK) (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Kadir Seven, Faruk Can Genç (maç sonu) (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Kuwas, Erol Can Akdağ (Giresunspor), Safa Kınalı (Boluspor)

1'inci Lig'in 9´uncu haftasında Giresunspor, sahasında ağırladığı Boluspor´a 1-0 mağlup oldu.

12´nci dakikada Giresunspor atağında Savicevic´in ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şut az farkla auta çıktı.

14´üncü dakikada Kadir Seven´in defansın arkasına uzun oynadığı topa Şahin Dik hareketlendi. Kaleci Çağlar kalesini terk ederek ceza sahası dışında tehlikeyi önledi.

28´inci dakikada Oğuz Kaan´ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest atışta topu savunma uzaklaştırdı.

45+3´üncü dakikada Giresunspor´da Kadir, ilk yarının son saniyelerinde sarı kart gördü. Hakem ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından itirazlarına devam eden Kadir ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

56´ncı dakikada Kayamba´nın pasında Ercan topun gelişine vurdu. Berk göğsüyle kaleye gönderdi ancak kaleci Erkan harika uzandı ve topu çeldi.

60´ıncı dakikada Berk´in kullandığı korner atışında arka direkte Oulare kafa vuruşunu yaptı. Mehmet Keskin´e çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

86´ncı dakikada Ercan´ın ortasında Landel kafayı vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı.

90+6´ncı dakikada Kuwas´ın kullandığı serbest atışta kafalardan seken top auta çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından dördüncü hakemin uyarmasıyla hakem Emre Kargın itirazlarını sürdüren Faruk Can Genç´e ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kart gösterdi.

Boluspor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

2023-10-22 18:11:10