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        Giresun'da, 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' görüntülendi

        GİRESUN'da İl Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği (Daphnis nerii)', görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:53
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        Giresun'da, 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' görüntülendi
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        GİRESUN'da İl Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği (Daphnis nerii)', görüldü.

        Afrika, Asya ve Hawaii Adaları'nın bir kısmı ile Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görülen, en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği’ Giresun’da Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde görüldü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personelinin görüntülediği, kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği ilgi odağı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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