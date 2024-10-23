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        Nöbette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

        GİRESUN'un Espiye ilçesinde lise öğretmeni Ertuğrul Yel (32), yurtta pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:05
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        Nöbette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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        GİRESUN'un Espiye ilçesinde lise öğretmeni Ertuğrul Yel (32), yurtta pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        İlçede Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel, dün akşam okula ait yurtta pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yel, çağrılan ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        2 yıllık evli olan Ertuğrul Yel'in cenazesi, Giresun merkez Sel Değirmeni Cami’sinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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