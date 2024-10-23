Nöbette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

İlçede Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel, dün akşam okula ait yurtta pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yel, çağrılan ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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