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        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2

        STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Salih Burak Demirel, Mehmet Özgür İşbilenGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Arda Kılıç, Emirhan Akçay (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:10
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        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Salih Burak Demirel, Mehmet Özgür İşbilen

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Arda Kılıç, Emirhan Akçay (Dk. 84 Ahmet Küçükaydın) , Arda Kabaca (Dk. 73 Miraç Çakıroğlu), Furkan Kütük, Arda Cebeci, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 62 Lütfi Kara), Şahin Dik (Dk. 84 Alperen Köşker), Emre Nizam (Dk. 62 Muhammet Turhan)

        68 AKSARAYSPOR: Ali Türkan, Onur Başyiğit, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Açıl, Kağan Malatyalı (Dk. 89 Şahin Fıstıkçı), Atamer Bilgin (Dk. 46 Doğan Ateş), Abdurrahman Canlı, Cengiz Ötkün (Dk. 63 Alim Harlak), Onur Toprak, Abdullah Çakmak (Dk. 73 Yasin Abdioğlu), İbrahim Yılmaz

        GOLLER: Dk. 44 Şahin Dik (Giresunspor), Dk. 57 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)

        SARI KARTLAR: Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kabaca, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Onur Başyiğit, Alim Harlak, Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)

        2'nci Lig Kırmızı Grup’ta oynanan maçta Giresunspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelede 68 Aksarayspor'a 2-1 mağlup oldu. Giresunspor'da mağlubiyet serisi 6 maça çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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