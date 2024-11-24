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        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        GİRESUN Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ve Espiye ilçelerindeki okulların 25 Kasım Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:55
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        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        GİRESUN Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ve Espiye ilçelerindeki okulların 25 Kasım Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerindeki köy okullarında da 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

        27 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

        Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle kentteki 27 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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