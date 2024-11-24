Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

GİRESUN Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ve Espiye ilçelerindeki okulların 25 Kasım Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerindeki köy okullarında da 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.