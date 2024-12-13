Belediye başkanı, yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti

GİRESUN Limanı'nda bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada liman sahasında bulunan Belediye Başkanı Fuat Köse de itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdi.

Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Başkan Köse çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.