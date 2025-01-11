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        Bakan Kacır: Türkiye'nin semalarını çelik kubbe ile donatacağız

        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı'nda sadece Türk milleti için değil; dünyanın tüm mazlumları için Türk milleti adım adım kuvvet kazanmaya devam edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:40
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        Bakan Kacır: Türkiye'nin semalarını çelik kubbe ile donatacağız
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        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı'nda sadece Türk milleti için değil; dünyanın tüm mazlumları için Türk milleti adım adım kuvvet kazanmaya devam edecek. Füzeler üretiyoruz. Şimdi onların menzilini uzatacağız. Hava savunma sistemleri geliştiriyoruz şimdi. Allah'ın izniyle Türkiye'nin semalarını çelik kubbe ile donatacağız" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Kacır, "Mazluma sahip çıkanların partisiyiz. AK Parti'yiz, zalime karşı duranların partisiyiz. Zalim kimdir, kuvvetli midir? Asla aldırış etmeyiz, Allah'a inanır ve güveniriz. Tam bağımsız Türkiye için çalışanların partisiyiz. 22 yılda Türkiye'yi savunma sanayinde süper lige çıkardık. Allah'ın izniyle bugün Türkiye, kendi savunma ihtiyaçlarını, kendi öz evlatlarının alın ve akıl teliyle karşılayan bir ülke oldu. Bununla da kalmadık; dünyanın dört bir tarafında harp paradigmalarını değiştiriyor Türk milletinin evlatları, geliştirdiği savunma sistemleriyle. Karabağ'da 30 yıllık işgali, 30 yıllık zulmü Azerbaycan Türkleriyle sırt sırta verdik Türk milleti olarak Allah'a hamdolsun sona erdirdik. Libya'da oyunu bozduk. Emperyalistlerin Orta Doğu coğrafyasında çizmeye çalıştıkları yeni haritaları parçalayıp, attık. Terörü topraklarımızdan kazandık sildik artık. Durmadık, sınırımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristana geçit vermedik" dedi.

        '61 YILLIK DİKTA REJİMİ ŞİMDİ SON BULUYOR'

        Suriye'nin yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu kaydeden Bakan Kacır, "Allah'a hamdolsun 14 yıldır evimizi, soframızı açtığımız kardeşlerimiz, Suriyeli dostlarımız, şimdi topraklarında yeniden hürriyete, özgürlüğe kavuşuyorlar. 61 yıllık dikta rejimi şimdi son buluyor. İnşallah misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz, yeniden ülkelerini imar ve ihya edecekler. Kendi kaynaklarını kendi istikballeri için değerlendirecekler. Milyonlarca Suriyeli ana dili gibi Türkçe konuşan milyonlarca Suriyeli ve Türk milleti, Allah'ın izniyle ebediyen bu kardeşliği sürdürecek. Bizim bir liderimiz var; asla duruşundan taviz vermeyen, kim ne der, sonuç ne olur aldırış etmeyen. 'Siyasetin tek limanı ahlaktır' diyen bir liderimiz var" diye konuştu.

        'TÜRK MİLLETİNİN İMZASINI GÖKYÜZÜNE ATTIK'

        Dünyanın altını üstüne getirmek isteyenlerin var olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, şunları söyledi: "2002'de bir sağlam irade, bir güçlü lider geldi; 'Bu milletin neye ihtiyacı varsa savunma sanayinde ne yapacaksak kendi insanımızın, kendi öz evlatlarımızın alın teriyle akıl teriyle yapacağız' dedi. Netice ne oldu? Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne attık. 'Daha yapacak çok işimiz var, Türkiye Türkiye'den ibaret değildir' diyor Cumhurbaşkanımız. Evet, biliyoruz ki Türkiye'nin yükselmesi, Türkiye'nin kuvvet kazanması, güçlenmesi sadece Türk milleti için değil; dünyanın tüm mazlumları için, tüm mahzunları için hayat memat meselesidir. Çünkü dünyanın altını üstüne getirmek isteyenler var. Çünkü dünyada bütün kaynakları halen sömürmek isteyen emperyalistler var. Ama tarihin en şerefli milleti Türk milleti, Allah'ın izniyle şimdi yeniden tarih sahnesine çıkıyoruz. Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı'nda sadece Türk milleti için değil; dünyanın tüm mazlumları için Türk milleti adım adım kuvvet kazanmaya devam edecek. Füzeler üretiyoruz. Şimdi onların menzilini uzatacağız. Hava savunma sistemleri geliştiriyoruz şimdi. Allah'ın izniyle Türkiye'nin semalarını çelik kubbe ile donatacağız. Ta ki hiçbir kendini bilmez Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan dahi asla geçiremeyecek."

        'GABAR'DA SADECE 1 GÜNDE 71 BİN VARİL PETROL ÇIKARIYORUZ'

        Gabar'da günde 71 bin varil petrol çıkardıklarını aktaran Bakan Kacır, "Niçin Türkiye'nin nükleer santrali olamadı? Niçin ta AK Parti iktidarlarına kadar nükleer santral Türkiye'de inşa edilemedi? Niçin topraklarımızdaki petrolü onlarca yıl bulamadık. Önceki dönemlerden bir siyasetçi, 'Petrol vardı da biz mi içtik' diyordu. Evet, siz içmediğiniz ama terörü temizleyerek topraklarımızın altındaki petrolü çıkarmak yine bize yine AK Parti'ye nasip oldu. Şimdi sadece Gabar'da 1 günde 71 bin varil petrol çıkarıyoruz. Karadeniz'de doğal gaz keşfettik. Bütün denizlerimizde kaynakları, hidrokarbon kaynaklarını aramaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'nin denizlerinde değil, kendi gemimizle Somali açıklarında petrol aramasını da yine yapıyoruz. İnşallah her alanda çok daha büyük adımlar atacağız. Türkiye'nin topyekun kalkınması için dur durak bilmeksizin, gece gündüz hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        'TÜRK MİLLETİ BU COĞRAFYANIN EV SAHİBİDİR'

        Bakan Kacır, "Sadece 2028, 2029, 2053 seçimleri için değil; 2071 için çalışıyoruz. Arzu ediyor, istiyoruz ki yeniden tarih sahnesine çıkan Türk milleti dünyanın en güçlü devletlerinden birine sahip olsun. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olalım. Bütün bunları başaracak azme, kararlığa, irade ve lidere sahibiz. Biliyoruz ki Türk milleti, bu coğrafyanın ev sahibidir. Birileri gibi bu topraklarda, bu coğrafyada misafir değiliz ve şimdi onlar öğreniyorlar ki tecrübe ediyorlar ki ev sahibinin üzerine kapıyı kapatmaya kalkan kendisi dışarıda kalır. Buralarda bakiyiz, var olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hatırası yetecek nice işleri, Türk milleti ile buluşturduk. Bir kongredeyiz, hizmet bayrağını yeni yönetim kurulumuz devralacak ama biliyoruz ki; bu yolculuğun ne ilk ne de son neferleriyiz" dedi.

        Giresun'a kazandırılan yatırımlardan bahseden Bakan Kacır, yeni parti yönetimine başarı dileklerinde bulundu. Konuşmalar sonrası salona yansıtılan ekrandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Diyarbakır 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşması canlı olarak izlendi.

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