NBA All-Star'a seçilen Alperen'in Giresun'daki ilk antrenörü: Asıl film yeni başlıyor

GİRESUN'da çocuk yaşlarda başladığı basketbolda başarı basamaklarını tek tek tırmanıp, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü (22) ilk keşfeden antrenör Salim Taslı, genç oyuncusuyla gurur duyduğunu söyledi. Taslı, "O bizim gururumuz. 4 sene önce All-Star olacak demiştim, şimdi de MVP (NBA en değerli oyuncu ödülü) olacak diyorum. Alperen'in şu an fragman kısmını izliyorsunuz. Asıl film yeni başlıyor" dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets‘ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçildi. Giresun'da ilkokul çağlarında başladığı basketbolda başarı basamaklarını tek tek tırmanan Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir diğer milli basketbolcu Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu başarıyı elde etti. Küçük yaşlarda Giresun Üniversitesi Spor Kulübünün altyapısında forma giyen Şengün, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçını Banvit formasıyla 17 yaşında oynadı. Şengün, 2020-2021 sezonunda formasını giydiği Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirdi. Milli basketbolcu, 20 Ekim 2021'de NBA'deki ilk maçına çıktı. Kariyerinde 4 bin sayı barajını aşmayı başaran milli yıldız, sezon içerisinde de şu ana kadar 19,1 sayı, 10,4 ribaunt, 5 asist ortalamalarını yakaladı. Alperen Şengün’ün memleketi Giresun'un plakası olan 28 numaralı formasıyla NBA'daki başarısı, ailesi ve hemşehrilerine gurur yaşattı.

TESADÜF KARŞILAŞMA BAŞARILARLA DOLDU

Şengün’ü ilk keşfeden Giresun Belediyesi Gençlik Spor Kulübünde Altyapı antrenörü Salim Taslı, başarılı oyuncusunun basketbol kariyerine ilk başlama anları, yeteneklerini ve Giresun'dan NBA'ya uzanan başarı hikayesini DHA'ya anlattı. Milli basketbolcuya ilham veren Taslı, “Alperen’in babası, benim de lisedeyken beraber basketbol oynadığım arkadaşım Kemal ile caddede tesadüfen karşılaştık. Büyük oğlu Alican’ın basketbol oynamaya başlaması için benden ricada bulundu. Ben de yaşı daha küçük olan çocuklarla çalıştığımı söyledim. O da bana 2002 doğumlu oğlu Alperen’i söyledi. 2010 yılında bu şekilde Alperen ile çalışmaya başladık. Benimle birlikte 4 yıl çalıştı" dedi.

'YAPMIŞ OLDUĞU İSTATİSTİKLER İNANILMAZ'

Alperin'in Balıkesir Banvit Kulübünde de yeteneklerini ortaya koyduğunu anlatan Taslı, "Burada her çocuğun hayali var. Hepsi basketbolcu olmak istiyor. Onun da hayalleri vardı. Antrenman sonunda internet kafeye giderek, NBA’deki maçlarla ilgili kısımlar ve oyuncuları, Michael Jordan’ı seyrediyordu. ‘Alperen Şengün’ dediğimde ve bu kelimeleri yan yana getirdiğimde, bundan 15 yıl önce buradaki basketbol camiasına bunu söylemiş olsaydım. ‘Bu adam kafayı yemiş’ derlerdi herhalde. Giresun’dan bir oyuncu All-Star olacak, 28 numaralı formayı giyecek. Bunlar belki hayalin ötesinde bir durum oluyordu. Biz bu durumla inanılmaz gurur duyuyoruz. Amerika’nın en büyük liginde oynuyor. NBA’de oynuyor, dünya liginde oynuyor yani oradaki dereceleri ve yapmış olduğu istatistikler inanılmaz" diye konuştu.