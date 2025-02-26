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        Kardan geline düğün yaptı

        GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde Osman Karadeniz, kardan gelin yapıp, ailesiyle birlikte temsili düğün düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:20
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        Kardan geline düğün yaptı
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        GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde Osman Karadeniz, kardan gelin yapıp, ailesiyle birlikte temsili düğün düzenledi. O anlar sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler 'Gelini derin dondurucuya koyun yoksa gelin uçacak' yorumunda bulundu.

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çanakçı ilçesindeki Kuşköy köyünde yaşayan Osman Karadeniz, evinin çevresinde biriken karla, kardan gelin yaptı. Karadeniz, 'Münire' adını verdiği kardan gelin için ailesiyle temsili düğün organize etti. Takım elbise giyen Osman Karadeniz, düğünde çalınan müzik eşliğinde horon ve misket oynadı. Düğünde oynayanlar, kardan gelinine para taktı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, ‘Hayatımın aşkını buldum’ notuyla paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçiler ise 'Kardan gelinle gelen mutluluk', 'Gelin biraz isteksiz gibi', 'Gelini derin dondurucuya koyun yoksa gelin uçacak', 'Gelinimiz de güzelmiş; Allah mutlu etsin' yorumlarında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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