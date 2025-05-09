Özel güvenlik görevlisi, okul kantinde 2 kadını vurarak öldürdü

GİRESUN'dabir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Turan (53), okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Aksu Mahallesi'ndeki bir lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak çalışan Abdullah Turan, bilinmeyen nedenle okulda temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Kaçan Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.