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        Özel güvenlik görevlisi, okul kantinde 2 kadını vurarak öldürdü

        GİRESUN'dabir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Turan (53), okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:05
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        Özel güvenlik görevlisi, okul kantinde 2 kadını vurarak öldürdü
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        GİRESUN'dabir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Turan (53), okul kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Aksu Mahallesi'ndeki bir lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak çalışan Abdullah Turan, bilinmeyen nedenle okulda temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Kaçan Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

        VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. Şüphelinin geçmişine ve okuldaki öğrencilerin durumuna yönelik soru üzerine konuşan Vali Serdengeçti, "Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Hükümlü kadrosundan geçip, geçmediği detaylı olarak tetkik edilecektir. 5 yıldır Milli Eğitim bünyesinde çalışıyordu, olay öncesi ücretsiz izindeydi. Hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Fail yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Hadise kapalı bir alanda meydana geldi; öğrencilerimizle ilgili herhangi bir risk söz konusu değildir. Cuma günü okul tatil edildi, eğitim-öğretim uygun zamanda yeniden başlayacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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