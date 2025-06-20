Bakan Kacır: 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz Milli Teknoloji Atölyelerimizde bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine malzemelerini onlara sunacağız. Eğitimlere yönelik tüm bu çalışmalar sayesinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gelerek, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek tarafından yaptırılan Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törene katıldı. Bakan Kacır, Galatasaray Başkan Dursun Özbek'in anne ve babasının adını taşıyan okulun inşasında emek verenlere teşekkür etti.

'TÜRKİYE EL BİRLİĞİ İLE ÇOK DAHA İLERİYE ERİŞECEK'

Bakan Kacır, Türkiye'nin el birliği ile çok daha ileriye erişeceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi 2002’den bugüne baştan başa, yatırımla, istihdamla, üretimle buluşturacak adımlar atıyoruz. Savunma sanayiden uzay teknolojileri ve otomotive pek çok sahada ülkemizi dünyada söz sahibi bir konuma taşıdık. Bugün Türkiye kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, uydularını tasarlayan, geliştiren üreten bir ülkedir. Elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg ile otomotivde öncü ülkeler arasındayız. İmkansız zannedileni Türk milletinin evlatları teker teker gerçeğe dönüştürüyor. Nice öncü ismin vakti zamanında akamete uğratılmış hayalleri artı birer birer gerçek oluyor. Gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkartacak ortamı bizler sağladıkça onlara 'bende yapabilirim' öz güvenini kazandırdıkça Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye çok daha ileriye el birliği ile erişecek. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek hayallerini ve geleceğin yetkinlikleri ile erken yaşlarda tanışabilecekleri iklimi inşa etmeyi 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin en temel önceliği olarak görüyoruz" dedi.

‘GENÇLERİMİZİ, GELECEĞİN YETKİNLİKLERİ İLE DONATIYORUZ' Bakan Kacır, gençlerin yenilikçi fikirlerini atölyeler ve programlarla hızlandırdıklarını aktararak, "Gençlerimizi bilim ve teknolojik kültürle buluşturacak ve onların her alanda yenilikçi çalışmalara imza atmasını sağlayacak hamleler gerçekleştiriyoruz. 2018 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını ardına kadar açıyoruz. 81 şehrimizin tamamında kurduğum dene-yap teknoloji merkezleri ile gençlerimize robotikten kodlamaya tasarımdan programlayama, nesnelerin internetinden, havacılığa, uzaya, siber güvenliğe, yapay zekaya kadar yenilikçi teknoloji başlıklarında ücretsiz eğitim imkanları sağlıyoruz. Bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla TÜBİTAK yayınlarıyla bilim merkezleri ile gençlerimizi bilimle tanıştırıyoruz. 'Sektör Kampüste' programı ile üniversite öğrencilerine reel sektörün güncel deneyimleriyle zenginleştirilmiş dersleri alma imkanı sağlıyoruz. Milli teknoloji uzmanlık programlarımızda teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerimizi geleceğin yetkinlikleri ile donatıyoruz. Gençlerimizin yüksek potansiyelini harekete geçirmek üzere kurduğumuz Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ile yenilikçi fikirleri hızlandırıyoruz. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz Milli Teknoloji Atölyelerimizde bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine malzemelerini onlara sunacağız. Eğitimlere yönelik tüm bu çalışmalar sayesinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.