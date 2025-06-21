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        Başkanın pense ile müdahalesi kamerada; takıyı kesti, adayı sınava yetiştirdi

        GİRESUN'dakolundaki takıyı çıkaramayan üniversite adayına, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:45
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        Başkanın pense ile müdahalesi kamerada; takıyı kesti, adayı sınava yetiştirdi
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        GİRESUN'dakolundaki takıyı çıkaramayan üniversite adayına, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç yardım etti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala penseyle bileziği kesen Sıbıç, adayı sınava uğurladı.

        Türkiye genelinde milyonlarca aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Bulancak ilçesindeki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen aday, üst araması sırasında kolundaki takıyı unuttuğunu fark etti. Stres içinde takıyı çıkarmaya çalışan aday başarılı olamayınca, o sırada okulda bulunan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç devreye girdi.

        PENSE İLE MÜDAHALE KAMERADA

        Sıbıç, eline aldığı penseyle takıyı keserek, adayı saniyeler kala sınav salonuna yönlendirdi. Aday koşarak salona giriş yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; üniversite adayının heyecanla okula girmeye çalıştığı sırada kolundaki takıyı fark etmesi ve Necmi Sıbıç’ın penseyle takıyı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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