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        Fatih Erbakan: Bundan sonra Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğiz (2)

        'TÜRKİYE'DEHALKIN YÜZDE 80'İ YOKSUL'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiği Giresun'a partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:45
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        Fatih Erbakan: Bundan sonra Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğiz (2)
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        'TÜRKİYE'DEHALKIN YÜZDE 80'İ YOKSUL'

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiği Giresun'a partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, "1 tane kiraz tanesi 10 liraya satılır hale gelmiş. Ankara'daki marketlerde, kirazın kilosunu bin liraya satıyorlar. Dondurmanın kilosunu bin 300 TL'ye satıyorlar. İstanbul'da Türk kahvesinin kilosu 850 lira. Şeftalinin tanesi de 20 lira. Bu şartlar altında asgari ücreti 22 bin 200 lirada, emekli maaşını 14 bin 469 lirada tutanlar, Allah katında sorumlu olacaklarının bilincinde olması gereklidir. Açlık sınırı 26 bin liraya, yoksulluk sınırı 80 bin liraya gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyesine uyarak 3 çocuk sahibi olursanız; yoksulluk sınırı 100 bin lira demektir. 3 çocuk sahibi 5 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık gelirinin 100 bin lira olması gerekiyor. Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksul. Halkın yüzde 45'i açtır. 8 milyon asgari ücretli ve 16 milyon emekli açlık sınırının altında bir gelire sahip" dedi.

        'MİLLETTE DAYANACAK GÜÇ KALMADI'

        Erbakan, 2025 yılının ilk 5 ayında 62 milyar liralık trafik cezası kesildiğini belirterek, "Açıklarını kapatmak üzere 'kaynak paketi' olarak bir paket bulmuşlar. Trafik cezaları. Her köşe başına, her dönemece, her ağacın altına her çalılığın arasına radar yerleştirdiler. Bayramda milyarlarca lira ceza kestiler. 2023 yılının ilk beş ayında 14 milyar liralık trafik cezası kesilirken, 2025'in ilk 5 ayında 62 milyar liralık ceza kesildi. 2 senede neredeyse 5 misli artmış. Devlet ve millet olarak 2 senede sadece faize vermiş olduğumuz para ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 senede yaptığı tüm dış borcu ödememiz mümkün. Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi devam edecek. Artık milleti oyalamanıza gerek yok. Millette sabır, metanet ve dayanacak güç kalmadı. İktidar olarak bundan sonra yapacağınız en iyi şey; 2026 yılının ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Getirin ki bu millet milli görüşleriyle Yeniden Refah'ta karar kılsın. Yeniden Refah milli görüşle bu borç ve faiz girdabından bu ülkeyi kurtarsın" diye konuştu.

        'YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

        Erbakan, "Yaşanabilir Türkiye'nin hayata geçirilmesiyle birlikte yeniden büyük Türkiye'yi de hayata geçireceğiz. Ekonomi ve finansman alanında, sanayi ve teknoloji alanında tarım ve hayvancılık alanında dışa bağlılıktan kurtulmuş bir Türkiye olacağız. Dış borçlanmadan kurtulmuş, alan el değil veren el konumuna gelmiş, figüran değil senarist, dış ticaret açığı veren değil; dış ticaret fazlası veren, katma değerli üretim ve ihracat yapan, otomobilini, uçağını tankını, helikopterlerini, füzelerini, hava savunma sistemini, İHA'larını ve SİHA'larını bugün olduğu gibi yüzde 60 oranda değil; yüzde 100 oranında yerli ve milli olarak üreten bir Türkiye olacağız. Kişi başına 30 bin dolarlık milli gelir seviyesine gelmiş bir Türkiye ve hepsinden önemlisi Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına 'dur' diyebilen bir Türkiye haline geleceğiz" dedi. Kongre sonrası partililerle fotoğraf çektiren Erbakan, ardından kentten ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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