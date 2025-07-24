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        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 9 yaralı

        GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:15
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        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 9 yaralı
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        GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada Orhan Tomak (68) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Tirebolu ilçesine bağlı Arslancık köyü Kuşboynu mevkisinde meydana geldi. Fındık bahçesinde ot biçme işleminde çalışacak işçileri taşıyan Gökdeniz Kütük (20) idaresindeki 61 AV 437 plakalı kamyonet, köy yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yamaçtaki bir fındık bahçesinde duran kamyonetteki Orhan Tomak hayatını kaybederken, sürücü ile Kerim Yılmaz (20), Yusuf Aydın (61), İbrahim Karakoç (19), Emre Kütük (18), Onur Karakoç (26), Samet Karakoç (17), Yavuz Can (21) ve Oğuz Kaya (25) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası Tirebolu ile Görele Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kerim Yılmaz ve Yusuf Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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