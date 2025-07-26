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        Giresun'a şehit ateş düştü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatani görevi yaparken, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Semih Erdoğan'ın (29) acı haberi, ailesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:40
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        Giresun'a şehit ateş düştü
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde vatani görevi yaparken, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Semih Erdoğan’ın (29) acı haberi, ailesine verildi.

        Er Semih Erdoğan’ın şahadet haberi Giresun’da yaşayan yakınlarına yetkililer tarafından verildi. Şehidin Giresun’da babası Nevzat ve annesi Songül Erdoğan’ın yaşadığı eve, Türk bayrağı asıldı. Ailenin acı haberi, oğullarının şehit olduğu hastanede beklerken aldıkları belirtildi.

        Cenazesi bugün hava yoluyla kente getirilecek olan şehit Semih Erdoğan, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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