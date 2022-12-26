Espiye Devlet Hastanesi'nde 25 doktor sağlık hizmeti sunuyor

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GİRESUN (AA) - Espiye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Cemil Bayraktar, 10 uzman ve 15 pratisyen hekimle Espiye ile çevre ilçelere hizmet verdiklerini bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine, yeni hastane binasının 2016 yılında açıldığını belirtti.

Halen 10'u uzman ve 15'i de pratisyen olmak üzere 25 doktorla sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Bayraktar, yine hastane bünyelerinde palyatif bakım merkezi, diyaliz ünitesi ile evde sağlık hizmetleri birimlerinin bulunduğunu aktardı.

Başhekim Bayraktar, Espiye'nin yanı sıra çevre ilçelerdeki vatandaşların da hastanelerinden gerekli sağlık hizmetinden faydalandıklarını sözlerine ekledi.





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