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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik 8 proje hazırladı

AA

Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik 8 proje hazırladı

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi, fındıkta verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra yeni katma değerli mamullerin üretilmesine yönelik 8 proje hazırladı.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, 13 Kasım 2021'de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Giresun Üniversitesini fındık konusunda ihtisas üniversitesi olarak görevlendirdiğini söyledi.

Koordinatörlük kurarak paydaşlarla bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Turan, bir yandan da fındıkta acil önem taşıyan 8 sorunun çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını aktardı.

Turan, önceliklerinin kalite ve verim miktarının artırılması olduğunu vurgulayarak, "Katma değerli yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, fındıkta hasat döneminde yaşanan sorunların çözümüne yönelik araştırma projeleri hazırladık. Küresel ısınmanın fındığa etkileri, fındıkta özellikle zirai don ve zararlılarla mücadele için de çalışma projelerimiz bulunuyor." dedi.

Zirai dona karşı geç yapraklanmayla alakalı seleksiyon, rekolte tahminiyle alakalı projelerin de hazırlandığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Fındıktaki önemli konulardan birisi de rekolte tahmini. Bir projemiz bu yönde ve bu tür tartışmalara son verecek nitelikte. Yaşlanan bahçelerimizin yenilenmesi, fındık bitkisinin korunması, kalite ve verimin artırılması için de projelerimiz mevcut. Bunlar fındık için acil ve öncelikli olarak belirlenen konular. Yeni projelerin oluşturulması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor."

- 7 üniversite, TÜBİTAK ve paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülüyor

Doç. Dr. Turan, projeleri TÜBİTAK, Ankara, Ordu, Karadeniz Teknik, Sakarya, Denizli, Ondokuz Mayıs, Kastamonu üniversiteleri ile paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak yürüteceklerini kaydederek, "2023 yılında başlanacak çalışmalarımızı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz ama o projelerde yine süre uzatımı mümkün olacak." diye konuştu.

Turan, 8 projenin Giresun Üniversitesi İhtisas Koordinatörlüğü üzerinden yürütüldüğünü ve toplam maliyetinin 32 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

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